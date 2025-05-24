Borsa İstanbul’da hisse senedi manipülasyonu iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ünsal Ban, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamasıyla, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlamasıyla tutuklandı.
Mahkemenin kararına göre şüpheliler, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemlerle ilgili manipülasyon eylemleri kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA