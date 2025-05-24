ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen ticaret görüşmelerine dair yaptığı açıklamada, taraflar arasında bir anlaşma arayışında olmadığını vurgulayarak, 1 Haziran’dan itibaren yüzde 50 oranında gümrük tarifesi uygulanacağını yineledi.

Oval Ofis'teki bir imza töreninin ardından basına değerlendirmelerde bulunan Trump, AB ile süren müzakerelerin yavaş ilerlediğine dikkat çekti. Trump, AB’nin kuruluş amacının ABD’den faydalanmak olduğunu savunarak, “Avrupa Birliği, Amerika’ya zarar vermek için kuruldu” ifadelerini kullandı.

Trump, basın mensuplarının “AB ile kısa sürede bir anlaşma mümkün mü?” sorusuna, “Ben bir anlaşma peşinde değilim. Zaten şartları belirledik. Yüzde 50 tarife uygulanacak. Ancak, bir şirket gelir de ABD’de fabrika kurmak isterse, bu durumu değerlendirebiliriz, belki erteleme söz konusu olabilir” yanıtını verdi.

ABD Başkanı ayrıca, diğer ülkelerle yürütülen ticaret müzakerelerinde imzaya hazır çok sayıda anlaşmanın bulunduğunu belirtti.