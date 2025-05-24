Festival kapsamında düzenlenen voleybol, basketbol ve futbol turnuvaları, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de sportif yeteneklerini sergilemesini sağladı. Renkli etkinlikler, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinliğe, Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan katıldı. Belediye Başkanı Murat Sevinç, yaptığı açıklamada, “İlçemizde bu yıl ikincisini düzenlediğimiz çocuk festivaliyle gençlerimize hem sportif hem de sosyal bir alan sunduk. Katılımın yoğun olması bizi çok mutlu etti,” ifadelerini kullandı.

Akıncılar Çocuk Festivali, ilçede kültürel ve sosyal faaliyetlerin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.