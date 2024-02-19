Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evleniyor mu?

Rıza Sarraf'tan ayrıldıktan sonra özel hayatına dikkat eden ancak zaman zaman medyanın ilgisini üzerine çeken Ebru Gündeş'in, Murat Özdemir ile evlilik planları yaptığı iddia ediliyor.

O Ses Türkiye jürisi olan ve Hadise ile yaşadıklarıyla sıkça gündeme gelen Ebru Gündeş'in, Rıza Sarraf'tan sonra ikinci kez evlenmeye hazırlandığı iddiası ortaya atıldı.

PopDedik'in haberine göre; Temmuz 2022'de Selin Özdemir'den boşanan Murat Özdemir ile Ebru Gündeş'in, 2023 yılının sonlarına doğru birlikte olmaya başladığı öğrenildi.

Ebru Gündeş'in evliliğinin sona ermesi sonrasında, Murat Özdemir'in sürekli olarak sanatçının sahne performanslarını izlemeye başlaması ve ikilinin ortak arkadaşları aracılığıyla tanışmasıyla yakın bir ilişki kurdukları dile getiriliyor.

İlk eşinden 2, ikinci eşinden 1 çocuğu bulunan Murat Özdemir'in, bir kız annesi olan Ebru Gündeş ile evlilik kararı aldığı iddia ediliyor. Çiftin, yakın bir zamanda resmi nikahlarını kıymak üzere hazırlık yaptıkları öne sürülüyor.