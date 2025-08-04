Pop müziğin sevilen ismi Hadise, geçtiğimiz hafta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde arka arkaya verdiği iki konserle adından söz ettirmişti. Özellikle ikinci gecede giydiği siyah transparan mini elbisesi ve sahnede sandalye ile gerçekleştirdiği koreografi, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Performansı bazı kullanıcılar tarafından “erotik dans” olarak yorumlanırken, eleştirilere sessiz kalmayan Hadise, “Ben sahnede kendim oluyorum. Kim ne derse desin, işimi yapıyorum” diyerek net bir yanıt vermişti.

Ancak ünlü şarkıcı bu kez sahnede değil, klip setinde yaşanan bir olayla gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Hadise’nin çekim sırasında dansçılarına yüksek sesle bağırdığı görülüyor. Yarı Türkçe, yarı İngilizce konuşan sanatçının set ortamındaki sert çıkışı, sosyal medya kullanıcıları arasında yeni bir tartışma başlattı.

Henüz klip çekiminin detaylarına veya yaşanan gerginliğin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Hadise'nin sahne arkası davranışları da en az sahne şovları kadar konuşulmaya devam ediyor.