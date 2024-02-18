“Neden sürekli aynı şeyleri yaşarız?”

Sürekli aynı olayları yaşadığınızı, sürekli aynı tip insanları hayatınıza çektiğinizi mi düşünüyorsunuz? Diye soran ve konuya psikolojik açıdan yaklaşan Uzman Klinik Psikolog ve Psikoterapist Dilara Tahincioğlu: “Tekrarlayıcı duyguları bulmak ve bu duygularla ilk nerede tanıştık, bunların kaynağı nedir bunu bulmak gerekir” diyor. Bu sayfaya tıklayıp, bu yazıyı okumaya karar verdiğinize göre şu isyan cümlelerinden birini geçmişinizde en az bir kere kurdunuz; “Neden tüm bunlar hep beni buluyor? Neden hep aynı tip insanları buluyorum? Neden her muhatap olduğum kişi bana aynısını yaşatıyor?’’

“Geçmişteki her şey geleceğe tezahür eder!”

Sürekli aynı tarz partnerleri bulmak, sürekli aynı olayların başınıza gelmesi bir yetişkin için daha derin şeyler ifade ediyor olabilir. Bizler halledemediğimiz hatta henüz farkında bile olmadığımız travmalarımızı, olumsuz hissettiren duygularımızı, tekrarlayıcı aynı döngülerle yaşayabiliriz. Çünkü geçmişteki her şey geleceğe tezahür eder. Burada bakmamız gereken şey bu günümüzde tekrarlayıcı olan olayların ortak duygusu ve bu duygunun geçmişimizdeki karşılığıdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse, bize değersiz hissettiren bir partnerimizin olması hatta geçmişten günümüze tüm partnerlerimizin bize bu duyguyu vermiş olması bizim önce çocukluğumuzda sonra diğer yaş dönemlerimizde değersizlik duygusunu çoğunlukla hissetmiş, fakat halledemediğimiz için bunu halletmek için yeni kişiler seçiyor oluşumuzdan kaynaklanıyor olabilir.

“Bildiğimiz cehennem bilmediğimiz cennetten iyidir!”

Bazen de kişiler yaşadığı olumsuz duruma o kadar alışmışlardır ki olumlu duyguları ve olayları hissetmeye yabancıdırlar. Çoğunlukla kendi ailelerindeki döngüler de böyledir. Bilmedikleri şey onlarda korku ve belirsizlik yaratacağından bildikleri olumsuz duyguda kalmak güvenli gelebilir. Özetle bildiğimiz cehennem bilmediğimiz cennetten iyidir. Bir diğer neden ise, kolektif bilinç olabilir. Yaşadığınız olayları sizin üst nesilinizdeki kişiler de yaşayıp, halledememiş ve size bu olayların travmasını aktarmış olabilirler. Çünkü çoğu kişi olumsuz duygularını, anılarını çalışmak ve halletmek yerine bir başkasına yükleyerek rahatlamayı tercih eder. Tekrarlayıcı duyguları bulmak ve bu duygularla ilk nerede tanıştık, bunların kaynağı nedir bunu bulmak gerekir. Duygunuzu geçmişinizde bir olay, bir kişi veya bir mekan temsil ediyor olabilir. Burada bir terapist desteği almak ve daha detaylı araştırmak gerekir.