MSÜ sınavı nedir? bu sınava kimler girebilir?

Bu sınav, Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenir. MSÜ Sınavı'na girebilmek için belirli şartları sağlamak gerekmektedir.

MSÜ Sınavı'na girebilmek için genellikle şu koşullar aranır:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

-Askerlik hizmetine herhangi bir engelin bulunmaması.

- Lise veya dengi okul mezunu olmak.

-Belirli bir yaş sınırını geçmemiş olmak.

-Sınav başvuru tarihlerinde ilan edilen diğer şartları sağlamak.

MSÜ Sınavı'na başvuran adaylar, genellikle temel eğitim alanında yoğun bir programı takip ederler ve sınavda belirli konularda test edilirler. -Başarılı olan adaylar, askeri liselere veya askeri bölümlere kabul edilirler. Bu sınavı başarıyla geçen öğrenciler, askeri eğitim alarak Türk Silahlı -Kuvvetleri'nde çeşitli kademelerde görev yapma imkanına sahip olurlar.

MSÜ sınavı ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı, 3 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek.