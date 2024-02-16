MSÜ sınavı nedir? bu sınava kimler girebilir?

Bu sınav, Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenir. MSÜ Sınavı'na girebilmek için belirli şartları sağlamak gerekmektedir.
MSÜ Sınavı'na girebilmek için genellikle şu koşullar aranır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
-Askerlik hizmetine herhangi bir engelin bulunmaması.
- Lise veya dengi okul mezunu olmak.
-Belirli bir yaş sınırını geçmemiş olmak.
-Sınav başvuru tarihlerinde ilan edilen diğer şartları sağlamak.
MSÜ Sınavı'na başvuran adaylar, genellikle temel eğitim alanında yoğun bir programı takip ederler ve sınavda belirli konularda test edilirler. -Başarılı olan adaylar, askeri liselere veya askeri bölümlere kabul edilirler. Bu sınavı başarıyla geçen öğrenciler, askeri eğitim alarak Türk Silahlı -Kuvvetleri'nde çeşitli kademelerde görev yapma imkanına sahip olurlar.
MSÜ sınavı ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi sınavı, 3 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.