Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bu milletin değerlerine bağlı, birliğini ve beraberliğini koruyacak nesiller yetiştirmek istiyoruz” diyerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel amacını vurguladı.

Anadolu İrfanı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne Yansıtıldı

Bakan Tekin, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda düzenlenen “Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları Paneli”ne katıldı. Programa Bakan Tekin’in yanı sıra Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ da katıldı.

Panelde konuşan Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında “Anadolu irfanı”nın, müfredatın temel unsurlarından biri haline geldiğini belirtti. Tekin, “Milli ve manevi değerleri içselleştirmiş, bu ülkenin bir parçası olmaktan gurur duyan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Amacımız, Türkiye’nin birliğini ve toplumsal bütünlüğünü güçlendirecek bir eğitim anlayışını yerleştirmek” dedi.

Tüm Derslerde Anadolu’nun Değerleri Vurgulanıyor

Yeni müfredatla birlikte hemen her ders programında Anadolu irfanına ve milli-manevi değerlere dair içeriklerin yer aldığını belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Artık tüm ders programlarımızda Anadolu’nun kültürel ve manevi birikimine yer veriyoruz. Ayrıca, din, ahlak ve değerler başlığı altındaki seçmeli ders havuzunda da Anadolu irfanına ilişkin özel dersler bulunuyor. Bu sayede öğrencilerimize geçmişten gelen değerleri hem öğretmeyi hem de içselleştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz.”

Eğitimde Yeni Paradigma: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Bakan Tekin, yeni müfredatın sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda kültürel kimlik ve değer aktarımı açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bu vizyonla hazırlandığını ifade ederek, “Eğitim sistemimizi bu ülkenin ruhuna uygun hale getiriyoruz. Tüm çabamız, değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirmek için” dedi.