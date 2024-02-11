Pendik'te lastik yapıp asker eğlencesi yaptılar

Pendik’te 2 farklı noktada asker eğlencesi yapan bir grup, trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Pendik Kaynarca Mahallesi’nde asker eğlencesi yapan bir grup, alt geçitte yolu trafiğe kapatarak dans etti. Başka bir sokakta asker eğlencesi yapan bir grup ise, yolu trafiğe kapatıp lastik yaktı. Her iki olay da sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.