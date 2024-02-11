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Pendik'te lastik yapıp asker eğlencesi yaptılar

Pendik’te asker eğlencesi yapan bir grup, alt geçitte yolu trafiğe kapatıp dans etti, bir başka asker eğlencesinde ise yolu trafiğe kapatanlar lastik yaktı.  

Pendik'te lastik yapıp asker eğlencesi yaptılar mask
Pendik'te lastik yapıp asker eğlencesi yaptılar
Pendik'te lastik yapıp asker eğlencesi yaptılar
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Pendik’te 2 farklı noktada asker eğlencesi yapan bir grup, trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Pendik Kaynarca Mahallesi’nde asker eğlencesi yapan bir grup, alt geçitte yolu trafiğe kapatarak dans etti. Başka bir sokakta asker eğlencesi yapan bir grup ise, yolu trafiğe kapatıp lastik yaktı. Her iki olay da sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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11 Şub 2024 - 13:26 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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