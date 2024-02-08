A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi 2024/25 kuraları, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te çekildi. Maison de la Mutualité Konferans Merkezi'nde TSİ 20.00'de gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Onursal Başkan Şenes Erzik, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Taner Senseven, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve Millî Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar'dan oluşan heyet katıldı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Uluslar B Ligi'nde yer alan ve 4'üncü torbadan kura çekimine giren A Milli Futbol Takımı, 4'üncü grupta yer aldı. Ay-yıldızlılar, grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşılaşacak. Grubu lider tamamlayan takım direkt Uluslar A Ligi'ne yükselecek. 2'nci sırada yer alan takım play-off oynayacak. Dördüncü sırayı alan ekip ise C Ligi'ne düşecek.

B Ligi'ndeki diğer gruplar şu şekilde:

1. Grup: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan

2. Grup: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan

3. Grup: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan

UEFA Uluslar Ligi 2024/2025 sezonu, 5-7 Eylül 2024 tarihinde oynanacak grup karşılaşmaları ile başlayacak. Grup aşaması, 17-19 Kasım 2024 tarihindeki maçlarla sona erecek.