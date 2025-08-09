Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, temmuzda elektrik üretimi 34,8 milyon megavatsaat ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artış gösterdi. Tüketim ise yüzde 1,4 yükselerek 34,5 milyon megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Artan tüketimde sıcak hava nedeniyle soğutma ve klima kullanımı etkili oldu.

Doğal Gaz ve Güneş, Hidroelektrik ile Rüzgarın Açığını Kapattı

Temmuzda doğal gaz santralleri 8,7 milyon megavatsaatle en fazla elektrik üreten kaynak olurken, 7,3 milyon megavatsaatle ithal kömür ikinci sırada yer aldı. Hidroelektrik üretimi 5,7 milyon, güneş enerjisi 4,1 milyon, rüzgar ise 3,6 milyon megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre doğal gaz üretiminde 1,15 milyon megavatsaat, güneşte ise 1,05 milyon megavatsaatlik artış yaşandı. Termik santrallerde de yaklaşık 800 bin megavatsaat artış görüldü.

Yerli Doğal Gaz Talebi Destekledi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ verilerine göre, temmuzda şebekeye verilen doğal gaz miktarı yüzde 13,6 artışla 4,14 milyar metreküpe ulaştı. Hidroelektrik ve rüzgar kaynaklarındaki azalmaya bağlı artan gaz talebi, Sakarya Gaz Sahası’ndan çıkarılan yerli gaz ile karşılandı.