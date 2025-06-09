GONCAGÜL KONAŞ

Fosil yakıtlara bağımlılığın azaldığı, enerjide sürdürülebilirliğin öncelik haline geldiği yeni bir döneme giriliyor. Türkiye, yenilenebilir enerji teknolojilerinde hızla mesafe kat ederken, özellikle çatı tipi güneş enerjisi ve enerji depolama sistemleri geleceğin enerjisini bugünden kuruyor. Bu dönüşümün tam merkezinde yer alan İzan Enerji’nin Genel Koordinatörü Tolga Akan, bu yılın güneş enerjisinde bir kırılma noktası olacağını belirtiyor: “2025, çatı güneş enerjisinin yılı olacak. Artık sadece enerji üretmiyoruz; enerjiyi akıllıca depoluyor, verimli kullanıyor ve doğaya saygılı çözümler geliştiriyoruz.” Akan’a göre Türkiye, Avrupa’daki birçok ülkenin önüne geçerek enerji stratejisini yeni bir çağa taşıyor.

“30 GW BAŞVURU VAR, 19 GW’I HAYATA GEÇEBİLİR”

Enerji depolama sistemlerinin Türkiye’de yeni yeni gelişmeye başladığını dile getiren Akan, bu alanda önemli bir hareketlenme yaşandığını belirtti: “Yaklaşık üç yıl önce bu alanda ilk başvurular yapılmaya başlandı. Bugün lisans alabilen ve kuruluma hazır yatırımcı sayısı henüz çok az, ancak bu yıl ve önümüzdeki yıl ciddi bir sıçrama bekliyoruz. Enerji depolama sistemlerine olan talebin hızla artacağının farkındayız.”

Enerji depolama sistemlerinin son yıllarda ciddi bir ivme kazandığını söyleyen Akan, “Yaklaşık üç yıl önce ilk başvurular başladı. Şu an lisans alabilen ve kuruluma hazır yatırımcıların sayısı bir elin parmaklarını geçmez” diyerek mevcut duruma dikkat çekti. Ancak bu yıl ve gelecek yıl için ciddi bir büyüme beklediklerini ifade eden Akan, “Şu an Türkiye’de yaklaşık 30 gigawatt saatlik bir başvuru var. Bunun yaklaşık üçte ikisinin, yani 19 gigawatt saatinin hayata geçeceği tahmin ediliyor.” dedi.

“ÇATI PROJELERİ ÇOK REVAÇTA”

Türkiye’de güneş enerjisinin geçmişte daha çok yatırım amacıyla saha projeleri şeklinde değerlendirildiğini belirten Akan, “13.3 dolar cent’e satılan santraller vardı. Ancak bugün çatı projeleri çok revaçta ve çok ilgi görüyor.” dedi. Enerji yönetiminin yüksek talep eden firmalardan başlayarak çatı projelerine enerji müsaadesi vermeye başladığını söyleyen Akan, “Bu yıl çatı güneş enerjisinin yılı olur diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE AVRUPA’NIN ÇOĞU ÜLKESİNDEN ÖNDE”

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında dünya genelindeki konumunu da değerlendiren Akan, “Eskiden çok gerideydik ama artık ciddi bir ivmelenme var. Şu an kurulu gücümüz 17-18 gigawattlara çıktı” dedi. Avrupa’da Almanya’nın hâlâ güneş enerjisinde lider olduğunu, ancak Romanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerin de hızla ilerlediğini belirtti. “Biz Almanya’nın gerisinde olabiliriz ama birçok Avrupa ülkesinden daha iyi durumdayız. Bazılarıyla eşdeğeriz” diyen Akan, bu gelişimin enerji politikaları, trafo kapasiteleri ve EPDK’nın politikaları ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

“VERİMLİ, TEMİZ VE YEŞİL ENERJİYE İHTİYACIMIZ VAR”

Enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirten Tolga Akan, “Her zaman artacak da. Kullandığımız enerjinin türü çok önemli. Her zaman diyoruz ki; verimli enerji, temiz enerji ve yeşil enerji” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.