Kulübün resmi açıklamasında, kulübün 100. yılında gelen şampiyonluk başarısında emeği geçen oyunculara teşekkür edildi:

“Kulübümüzün 100'üncü yılında elde edilen Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselme başarısında önemli pay sahibi olan değerli oyuncularımız Can Özcan, Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Mesut Kadir Çipa, Burak Eşlik, Kemal Can Aktuna, Ahmet Safa Yılmaz, Tuğberk Gedikli ve Mevlüt Melih Doğan’a Göztepemize verdikleri emek ve katkılar için yürekten teşekkür ederiz.”

Dış Transferde 4 İsimle Anlaşıldı

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Göztepe Basketbol, dış transferde dikkat çeken hamleler yaptı:

Eray Büyükcangaz (Forvet – Balıkesir BŞB)

Koralp Türk (Pivot – Konya BŞB)

Can Esen (Forvet – Bodrumspor)

Fatih Cantitiz (Skorer – Serbest)

Yeni transferlerin, Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılı ekibe önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni Hedef: Basketbol Süper Ligi

Göztepe Basketbol, yapılanma sürecini sürdürüyor ve hedefini Basketbol Süper Ligi olarak belirliyor. Yeni yönetim ve teknik ekibin önderliğinde kurulan kadronun, bu hedef doğrultusunda şekillendirileceği bildirildi.