Organizasyonun öncülerinden Doğanşar Dernek Başkanı Mesut Serin, güreşler hakkında Demirören Haber Ajansı (DHA)’ya özel açıklamalarda bulundu.

Mesut Serin: “Bu Güreşler Sivas’ın Olimpiyatıdır”

Karakucak güreşlerinin bölge ve kültür açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Serin, “Bu organizasyon resmi olarak 56’ncı kez yapılıyor. Ancak geçmişi 60 yılı devirmiş, 70 yıla yaklaşan çok köklü bir etkinliktir. Bu güreşleri biz, ‘Anadolu’nun Kırkpınar’ı’ ve ‘Sivas’ın olimpiyatı’ olarak adlandırıyoruz. Hem ata sporumuzu yaşatmak hem de Doğanşar’ın tanıtımına katkı sunmak adına büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Ahmet Ayık İsmi Yaşatılıyor

Güreşlerin olimpiyat ve dünya şampiyonu Ahmet Ayık adına düzenlendiğini belirten Serin, “Ahmet amcamız, Doğanşar’ın yetiştirdiği çok değerli bir isimdir. Bu organizasyon, onun adına düzenleniyor ve onun mirasını yaşatıyor. Karakucak güreşleri, yağsız yapılan, çim üzerinde gerçekleştirilen, kendi kurallarına sahip geleneksel bir güreş türüdür” dedi.

Gençlerden Büyük İlgi Var

Son yıllarda geleneksel güreşlere ilginin arttığını da vurgulayan Serin, “Gençlerin bu spora olan ilgisi umut verici. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun desteğiyle Karakucak güreşleri yeniden değer kazanıyor. Doğanşar gençliği de bu kültürü sahiplenmiş durumda” açıklamasında bulundu.

“Tanıtımda Eksiklerimiz Var”

Organizasyonun tanıtımı konusunda eksiklerin olduğunu ifade eden Serin, “Yağlı güreşler kadar tanıtımı yapılmıyor. Ancak biz bu organizasyonu her yıl daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Doğanşar halkı ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte el birliğiyle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Doğanşar’a Davet: “Bu Atmosferi Yerinde Yaşayın”

Mesut Serin, açıklamasının sonunda tüm güreş severlere çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“2 Ağustos'ta Doğanşar'da düzenlenecek Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri’ne herkesi bekliyoruz. Bu kültürel atmosferi yerinde yaşamak, birlik ve beraberliğimizi görmek isteyen tüm güreş severleri Doğanşar’a davet ediyoruz.”