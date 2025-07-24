Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, yasağın 2023-2024 sezonunda yapılması gereken ödemelerin zamanında gerçekleştirilmemesi nedeniyle uygulandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Basında çıkan transfer yasağı geçici bir yasak olup, tedbir amaçlı uygulanmıştır. Mehdi Boudjemaa’nın geçmiş dönemden alacağı olan 140.000 Euro ödendiği takdirde bu yasak kalkacaktır. Mevcut transfer yasağı, 2025-2026 sezonunun devre arası transfer döneminde kalkacak olup, bu durum 2023-2024 sezonunda yapılması gereken ödemelerin yapılmaması nedeniyle oluşmuştur.”

Kulüpten Taraftara Mesaj

Hatayspor yönetimi, taraftarlarını endişeye sevk edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, mali yapılarını düzeltmek için yoğun çaba harcadıklarını vurguladı. Kulüp, transfer yasağının kalıcı olmadığını ve gerekli şartlar sağlandığında takımın yeniden transfer yapabilir hale geleceğini bildirdi.