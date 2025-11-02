Sosyal medya üzerinden organize olan grup, yeni çevre yolunda bir araya gelerek yolu 2 dakikalığına trafiğe kapattı. Basın açıklaması yapan vatandaşlar, bölgede yaşanan kazaların sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, uyarı levhaları, hız denetimleri ve ışıklandırma gibi önlemlerin artırılmasını talep etti.

Eylem sırasında araç sürücüleri kısa süreli beklemek zorunda kalırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Grup, basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: DHA