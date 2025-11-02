ABD’nin Boston kentinde bulunan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sabaha karşı meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Yetkililer, patlamanın kasıtlı olarak gerçekleştirildiğinden şüphelenildiğini açıkladı.

Harvard Üniversitesi Polis Departmanı’nın açıklamasına göre, kampüs içerisindeki Goldenson binasında saat 03.00 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri, iki kişinin binadan kaçarken görüldüğünü belirtti.

Boston İtfaiyesi Kundaklama Birimi, binada yaptığı incelemede patlama izine rastladı ve olayın sabotaj olabileceğiüzerinde durulduğunu bildirdi.

Patlamada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olaya dahil olarak soruşturmayı devraldı. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.