Kaza, saat 22.00 sıralarında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü sınır kapısı kavşağında meydana geldi. M.A.H. yönetimindeki 31 AIB 653 plakalı otomobil seyir halindeyken, arkasından gelen 31 NFD 55 plakalı aracın çarpması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan kömür yüklü kamyona çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA