Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat için Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle 2018 yılında başlatılan proje, 7 yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanını dolaştı. Özel olarak donatılmış, iklimlendirme sistemine ve 90 koltuk kapasitesine sahip gösterim TIR'ı bugüne dek 61 il ve 358 ilçeye ulaştı. İlk olarak 21 il ve 60 ilçeyle başlayan bu yolculuk, zamanla daha da genişleyerek toplamda 895 bin kişiyi sinema ile buluşturdu. Her yıl daha da artan ilgiyle birlikte proje, yalnızca 2023 yılında 347 binden fazla izleyiciye ulaşarak en yüksek katılıma sahne oldu. Sadece sinema gösterimiyle sınırlı kalmayan proje, gittiği her noktada çocuklar ve aileleri için kültürel bir buluşma ortamı sundu. Gösterim alanlarında oluşturulan atmosfer, sinemayı ilk kez deneyimleyen izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

'TOPLUMLA SİNEMA ARASINDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sinema Genel Müdürü Birol Güven, beyaz perdeyi daha ulaşılabilir hale getirmek istediklerini belirterek, toplumla sinema arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Sinemanın renklerini Anadolu’nun en uzak köylerinden şehir merkezlerine taşıdıklarını ifade eden Güven, TIR'ı bu yıl Ankara ve Erzincan'daki gösterimlerin ardından Tunceli'de de halkla buluşturduklarını bildirdi.

TIR'ın yıl sonuna kadar ulaşacağı duraklar sırasıyla Elazığ, Şırnak, Hatay, Mersin, Çorum ve Yozgat olacak. (DHA)