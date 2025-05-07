Altındağ Belediyesi, ilçe sakinlerine yönelik ücretsiz sağlık hizmetlerini sürdürüyor. Son olarak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen göz tansiyonu taramasıyla vatandaşlar sağlık kontrolünden geçti.

45-65 yaş arası vatandaşlara özel göz sağlığı taraması

Altındağ Belediyesi ve Gülhane Tıp Fakültesi’nin birlikte yürüttüğü tarama kapsamında 45-65 yaş arasındaki vatandaşların göz içi basıncı, kornea kalınlığı ve göz kuruluğu ölçümleri yapıldı. Tarama sonuçlarına göre gerekli yönlendirmeler gerçekleştirilerek, olası sağlık sorunlarının erken teşhisi hedeflendi.

Kadın eğitim merkezlerinde de sağlık hizmeti sunuluyor

Tarama çalışmaları, Altındağ Belediyesi’ne bağlı kadın eğitim ve kültür merkezlerinde gerçekleştirildi. Bu merkezlerde yalnızca kültürel ve sanatsal faaliyetler değil, aynı zamanda sağlık kontrolleri de düzenli olarak yapıldığı aktarıldı.

Vatandaşlar taramadan haberdar edildi

Göz taramasıyla ilgili bilgi alan vatandaşlar, hizmetten yararlanmak üzere belirlenen noktalarda hazır bulundu. Yapılan kontrollerle birlikte erken tanı ve tedavi süreçleri destekleniyor.

5 bin kişi sağlık taramasından geçti

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, bu zamana kadar yaklaşık 5 bin vatandaşın sağlık taramalarından faydalandığını belirtti. Başkan Tiryaki, sağlık hizmetlerine yönelik iş birliklerinin süreceğini ifade ederek, taramaların Altındağ Belediyesi’ne bağlı merkezlerde devam edeceğini ifade etti.