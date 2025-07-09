Gençlerbirliği’nin efsane isimlerinden Orhan Yüksel, hayatını kaybetti. Kulüp, 1958-1964 yılları arasında kırmızı-siyahlı formayı terleten eski futbolcusunun vefat haberini resmi açıklamayla duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1958-1964 yılları arasında Gençlerbirliği formasıyla 235 karşılaşmaya çıkan, kulüp tarihimizin en golcü üçüncü ismi ve en fazla forma giyen yedinci futbolcusu olan Orhan Yüksel’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Orhan Yüksel’in cenaze namazının, yarın öğle namazının ardından İzmir İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi’nde kılınacağı ve Seferihisar Kavakdere Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.