Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar’ın kendisine yazdığı duygusal satırları sosyal medya hesabından paylaştı. Karalar, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Nuray’ımın, yol arkadaşımın bana güç veren bu satırlarını sizlerle de paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanarak eşinin kendisine duyduğu gurur ve sevgiyi takipçileriyle paylaştı.

Nuray Karalar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Canım kocam, sırtımızı yasladığımız koca çınar. Hayatın çalışmakla, zorluklarla geçti. Mücadeleci ruhun hiçbir zaman bitmedi. Çocuklarının boğazından tek bir haram lokma geçirmedin. Kimin başı dertteyse yanı başında oldun. Adana sevdan her şeyden büyüktü. Gün geldi ailen seni günlerce göremedi. Ama her zaman gurur kaynağımızdın."

"Ömrüm her akşam geleceğin saati beklemekle geçti. Sen bir an evvel gel, biz seni çocuklarımızla beklemeye razıyız. Yeter ki sen iyi ol. Bu ülkenin, Adana'mızın ve bizim sana ihtiyacımız var."

Zeydan Karalar’ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, takipçilerinden de destek mesajları geldi.