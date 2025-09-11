Galatasaray Spor Kulübü’nün Kalamış Tesisleri’nde yeni satranç merkezi açıldı. Açılış törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak, federasyon ve kulüp yetkilileri katıldı.

Tören kapsamında, Galatasaray Satranç Şube Başantrenörü IM Yakup Erturan, çoğunluğu Galatasaray Lisesi öğrencilerinden oluşan 10 sporcuya karşı simultane gösterisi gerçekleştirdi.

Federasyon Başkanı Apaydın, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora ve Galatasaray Lisesi Müdürü Dabak’a satranç takımı hediye etti.

Muhabir: Haber Merkezi