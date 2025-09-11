Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu adına eski hakem ve MHK 3. Bölge Sorumlusu İbrahim Çınar, futbolculara güncel oyun kuralları, talimatlar, davranış kuralları ve fair-play konularında örneklerle açıklamalarda bulundu.

Eğitim, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde barkovizyon eşliğinde gerçekleştirildi.

Futbolcularımıza Futbol Güncel Kuralları Eğitimi Verildi



Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarının yapıldığı antrenman sonrası futbolcularımız, “Futbol Güncel Kuralları” konusunda bilgilendirildi.



Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu adına eski hakem MHK 3. Bölge… pic.twitter.com/6DZ9EydVMW — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) September 10, 2025