Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu adına eski hakem ve MHK 3. Bölge Sorumlusu İbrahim Çınar, futbolculara güncel oyun kuralları, talimatlar, davranış kuralları ve fair-play konularında örneklerle açıklamalarda bulundu.
Eğitim, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde barkovizyon eşliğinde gerçekleştirildi.
Futbolcularımıza Futbol Güncel Kuralları Eğitimi Verildi— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) September 10, 2025
Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarının yapıldığı antrenman sonrası futbolcularımız, “Futbol Güncel Kuralları” konusunda bilgilendirildi.
