Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş polis memuru İ.A'yı saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA