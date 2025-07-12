Genç yıldızın saat 15.00’te Trabzon Havalimanına inmesi beklenirken, taraftarların havalimanında karşılamaya hazırlandığı bildirildi. Felipe Augusto, Trabzon’da gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili ekiple resmi sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezon Belçika Jupiler Pro League'de dikkat çeken bir performans sergileyen genç forvet, hızla yükselen grafiğiyle Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Trabzonspor ise bu transferi erkenden tamamlayarak önemli bir hamle yaptı.

Yeni transferin, 15 Temmuz’da başlayacak Erzurum kampında takıma katılması bekleniyor.