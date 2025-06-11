İstanbul Fatih’te bulunan 3 katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina ve çevresi güvenlik şeridiyle kapatılarak mühürlendi.

Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi’nde Panik Anları

Çökme, öğle saatlerinde Koca Mustafa Paşa Mahallesi Bestekar Hakkı Sokak’ta bulunan ve daha önce boşaltıldığı öğrenilen 3 katlı binanın arka bölümünde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen kısmi çökme sonrasında çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çevre Binalar Boşaltıldı, Güvenlik Önlemleri Alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bitişiğindeki dairelerde yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. İtfaiye ekipleri ise binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak kapsamlı inceleme başlattı. Fatih Belediyesi ekipleri de olay yerine gelerek binada ve çevresindeki yapılarda teknik inceleme yaptı. İncelemeler sonucunda çöken bina mühürlenerek giriş-çıkışlara kapatıldı.

Mahalle Sakinlerinden İddia: "Bina Tarihi Eser, Uyarılarımıza Kulak Asılmadı"

Binada daha önce oturan Aslı Hazar, yapının oldukça eski olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Bu bina çok eski. Arka tarafa inşaat yapmaya çalıştılar. Ev 2. derece tarihi eser olduğu için 500 metre çevresine çivi bile çakılamaz. Vinç geldi, çalışmayı durdurun dedim. Ev adeta 9 şiddetinde sallanıyordu. Ama bizi dinlemediler. Ardından yaşanan depremlerden de korktuk. Birkaç hafta önce annemi tedbir amaçlı buradan çıkardık.”

Yetkililerden Uyarı: Riskli Yapılara Dikkat Edilmeli

Fatih Belediyesi ve ilgili birimler, benzer yapıların kontrolü için bölgedeki riskli binalarda incelemelerin süreceğini duyurdu. Olayla ilgili detaylı teknik raporun önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.