Kulüp, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Dorukhan Toköz'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

Dorukhan Toköz, Eyüpspor’a transfer olmadan önce Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Süper Lig’in köklü takımlarında da forma giymiş, performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselmişti.

Yeni sezonda hangi takımla anlaşacağı merak konusu olan Toköz'ün Süper Lig'de kalıp kalmayacağı futbol kamuoyunda yakından takip ediliyor.