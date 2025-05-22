Etimesgut Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kurban kesim ve satış işlemlerinin düzenli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla 9 farklı bölgeyi kurban kesim ve satış alanı olarak belirledi.

Vatandaşların rahat ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirmesi için hazırlanan bu alanlar, Etimesgut’un farklı mahallelerine yayılarak kolay erişim imkanı sağlıyor.

Belirlenen Kurban Satış ve Kesim Yerleri:

Ayyıldız Mahallesi, Eski Taş Ocağı Mevkii – Kurban Satışı ve Kesim Yeri

– Kurban Satışı ve Kesim Yeri Elvankent Pazar Yeri – Kesim Yeri

– Kesim Yeri Alsancak Mahallesi Pazar Yeri – Kesim Yeri

– Kesim Yeri Eryaman 1. Etap Pazar Yeri – Kesim Yeri

– Kesim Yeri Altay Mahallesi, Orhanbey Cadde Üzeri – Kesim Yeri

– Kesim Yeri Süvari Mahallesi Pazar Yeri – Kesim Yeri

– Kesim Yeri Süvari Mahallesi, 1685. Sokak ile Temel Reis Sokak Arası – Kesim Yeri

– Kesim Yeri Emir Yaman Semt Pazarı – Kesim Yeri

– Kesim Yeri Eryaman Mahallesi, 329. Sokak ile 326. Sokak Arası – Kesim Yeri

– Kesim Yeri Atayurt Mahallesi Yapracık Pazar Yeri – Kesim Yeri

– Kesim Yeri Atayurt Mahallesi, 4448. Cadde ile 4460. Cadde Arası – Kesim Yeri

– Kesim Yeri Elvan Mahallesi Pazar Yeri – Kesim Yeri

– Kesim Yeri Elvan Mahallesi, 1952. Sokak, 1951. Sokak ve 1937. Cadde Arası – Kesim Yeri

– Kesim Yeri Topçu Mahallesi Pazar Yeri – Kesim Yeri

Belediye yetkilileri, kurban kesim alanlarında gerekli temizlik, dezenfeksiyon ve sağlık önlemlerinin alınacağını, kesimlerin uzman kasaplar tarafından yapılacağını belirtti.

Vatandaşların belirlenen alanlar dışında kesim yapmamaları, çevre ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.