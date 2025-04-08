Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 500 bin TL değerinde manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

Hüseyin Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in parti içindeki olağanüstü kurultayda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sarf ettiği mesnetsiz suçlamalar ve "cuntacı" gibi hakaret içeren ifadeler sebebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını belirtti. Aydın, aynı zamanda Özel’in söz konusu ifadelerinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturduğuna dikkat çekerek, bu nedenle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.