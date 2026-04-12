nkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Gayrimenkul Sektörünün Gündemi: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ve Harç Bedeli” başlıklı panel, sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; panel; Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV), Genç Girişim Yönetişim Derneği (GGYD), Ankara Tüm Emlakçılar Esnaf Meslek Odası (ATEM) ve Ankara Emlakçılar Derneği (ANEDER) iş birliğinde HBV Itri Yerleşkesi Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri, akademisyenler, sektör temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katıldığı panelde, gayrimenkul sektörünün mevcut sorunları ve geleceğine yönelik çözüm önerileri kapsamlı şekilde tartışıldı.

“SİSTEMİN İYİ YANLARI VAR AMA EKSİKLERİ GİDERİLMELİ”

Panelin açılış konuşmasını yapan ATEM Başkanı R. Burak Arpacı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) sektöre getirdiği yeniliklere rağmen önemli eksiklikler barındırdığını vurguladı. Arpacı, rayiç bedel ile gerçek satış değerleri arasındaki farkın ciddi sorunlara yol açtığını belirterek, bu durumun hem vatandaşları yüksek vergi yüküyle karşı karşıya bıraktığını hem de sektörün işleyişini zorlaştırdığını ifade etti.

Harç uygulamalarına da değinen Arpacı, özellikle adres değişikliklerinde alınan yüksek bedellere karşı yürütülen girişimler sonucunda önemli bir kazanım elde edildiğini belirterek, “40 bin TL’lik harç uygulamasının tekrar tekrar alınmasının önüne geçtik, fazla ödeyen meslektaşlarımızın ücretleri iade edilecek” diyerek müjdeyi verdi.

“KONUT SADECE YAPI DEĞİL, SOSYAL GÜVENCEDİR”

GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu ise konuşmasında sektörün yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir yapı olduğuna dikkat çekti. Artan konut fiyatları ile alım gücü arasındaki makasın giderek açıldığını belirten Allıoğlu, özellikle büyük şehirlerde ev sahibi olmanın zorlaştığını ifade etti. Allıoğlu, “Konut yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda güven ve geleceğin sembolüdür. Bu nedenle erişilebilir, sürdürülebilir ve doğru projeler üretmek zorundayız” diyerek finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

“MESLEKİ İTİBAR VE VERGİ YÜKÜ SORUNU”

ANEDER Başkanı İlker Yüksel ise sektörün uzun süredir beklediği düzenlemelerin halen eksik olduğunu belirtti. Elektronik ilan sisteminin bazı yönleriyle sektörü zorladığını dile getiren Yüksel, özellikle değer artış kazancı vergisinin hem emlakçıları hem de tüketiciyi zor durumda bıraktığını ifade etti.

Sektörün itibarına yönelik algı sorununa da değinen Yüksel, “Emlakçılık mesleği haksız şekilde olumsuz algılanıyor. Oysa sektör her geçen gün daha profesyonel bir yapıya kavuşuyor” dedi.

“SEKTÖRDE ŞEFFAFLIK VE ETİK STANDARTLAR ÖNEMLİ”

TÜSİAV adına konuşan Yatırım ve İş Birliği Platformu Başkanı Levent Küpeli, gayrimenkul sektörünün günümüzde veri güvenliği, şeffaflık ve finansman dengesi gibi kritik başlıklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Küpeli, sektörün artık sadece alım-satım faaliyetinden ibaret olmadığını, veri analizi, risk değerlendirme ve yatırım danışmanlığı gibi alanları da kapsadığını ifade ederek, mesleki standartlar ve etik değerlerin önemine dikkat çekti.

“EİDS ŞEFFAFLIK SAĞLAYACAK”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ender Gürer, sistemin sahte ilanların önlenmesi ve bilgi kirliliğinin azaltılması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Gürer, gayrimenkul sektöründeki her dönüşümün yalnızca ekonomiyi değil, aynı zamanda toplumsal düzeni ve mülkiyet hakkını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.