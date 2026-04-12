Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İZBETON AŞ üzerinden yürütüldüğü belirtilen usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Erkol’un da bulunduğu 9 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
9 Nisan’da Ankara’da gözaltına alındığı öğrenilen Erkol ve diğer şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 12 Nisan sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayla ilgili gelişmelerin gün içinde netleşmesi bekleniyor.
