Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 27-29 Mart tarihlerinde, Sporcu Fabrikası’nda düzenlenen şampiyonaya 11 ilden 22 spor kulübünden 96 sporcu katıldı. Tırmanış duvarına çıkan sporcular, fiziksel engellerine rağmen sergiledikleri performansla izleyenlerden tam not aldı.

Şampiyonadan büyük bir başarıyla dönen Diyarbakırlı öğrenciler, okullarında halay çekerek sevinçlerini kutladı.

“Türkiye birincisi olduk”

Okulun beden eğitimi öğretmeni Mehmet Emin Erdoğan, elde edilen başarıya ilişkin, “Okulumuzda görme engelliler için 9 branş var. Bursa’daki şampiyonada, İstanbul, İzmir, Bursa ve Denizli gibi illerin de yer aldığı organizasyonda madalya sıralamasında Türkiye birincisi olduk. Toplam 11 madalya kazandık. Önleri açık olursa olimpiyatlar ve Avrupa’da ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilirler” dedi.

“Hedefim dünya birinciliği”

6’ncı sınıf öğrencisi Yudum Özyön ise duygularını, “Bu yola kendim, ailem ve hocalarım için çıktım. Bu sporu hiç bırakmayacağım. Hedefim dünya ve olimpiyat birincisi olmak. Çok gururlu ve mutluyum. Ben yaptıysam herkes yapabilir” sözleriyle dile getirdi.

Bir diğer öğrenci Hilal Ekinci de “Türkiye birincisi oldum. Bir sonraki hedefim dünya birinciliği” ifadelerini kullandı.

5’inci sınıf öğrencisi Şahin Kardaş ise kazandığı madalyayı Diyarbakır’a armağan ettiğini belirterek, “Hedefim Avrupa ve dünya birincisi olmak. Ailem benimle gurur duydu. Diyarbakır için elimden geleni yapacağım” dedi.