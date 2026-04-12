AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail yönetiminden gelen açıklamalara sert tepki gösterdi. Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik açıklamasında, “Soykırım şebekesinin mensupları Netanyahu’nun ve Katz’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımları, bu katliam şebekesinin ne kadar köşeye sıkıştığının ve sarsıldığının bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamaların uluslararası kamuoyu nezdinde karşılık bulmayacağını vurgulayan Çelik, İsrail yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Çelik, “Bu şebeke insanlık mahkemesi önünde hesap verecektir” diyerek tepkisini dile getirdi.

Açıklama, Türkiye ile İsrail arasında son dönemde artan siyasi gerilim çerçevesinde değerlendirilirken, Ankara’dan gelen en sert mesajlardan biri olarak yorumlandı.