İSRAİL SAVUNMA BAKANINDAN TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALAN PAYLAŞIM

Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alan ifadeler kullandı. Katz, paylaşımında Erdoğan’ın İran’dan Türkiye’ye atılan füzelere tepki vermediğini öne sürerek, “kâğıttan kaplan” ifadesini kullandı.

Katz ayrıca, Türkiye’de İsrail’in siyasi ve askeri liderliğine yönelik açılan davaları “göstermelik yargılamalar” olarak nitelendirdi. Açıklamasında Erdoğan’a yönelik ağır suçlamalarda bulunan Katz, İsrail’in kendisini “güçle ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğini” savundu.

AKSAKAL’DAN ÇOK SERT KARŞILIK

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ise Katz’ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden sert sözlerle yanıt verdi.

Aksakal, paylaşımında İsrail yönetimini “soykırımcı siyonizmin eli kanlı canileri” olarak tanımlayarak, Türkiye’ye yönelik söylemlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Katz’ın sözlerini “talihsiz tanımlamalar” olarak değerlendiren Aksakal, bu açıklamaların İsrail tarafında yaşanan paniğin göstergesi olduğunu savundu.

“TÜRK DEVLETİ TARİH BOYUNCA KARDEŞLİĞİ KORUDU”

Aksakal açıklamasında, Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı “Kürtlerin katili” ifadesine de tepki gösterdi. Türk devletinin tarih boyunca hiçbir Kürt vatandaşına zarar vermediğini belirten Aksakal, terörle mücadelenin etnik kimlik üzerinden değil, terör örgütleriyle yürütüldüğünü vurguladı.

Aksakal, “Türk devleti tarihi boyunca bir tek Kürt kardeşimizin canına halel getirmemiştir. Ancak terörist kimliğinde olanların da nüfus cüzdanına bakmamıştır” ifadelerini kullandı.

“KÂĞITTAN KAPLANI TEST EDEBİLİRSİNİZ”

Açıklamasının sonunda İsrail’e meydan okuyan Aksakal, Türkiye’nin gücüne vurgu yaptı. İsrail’in Türkiye’ye yönelik söylemlerinin karşılıksız kalmayacağını belirten Aksakal, “Gönderdiğiniz füzeleri bir kez de gerçek bayrağınızla gönderme cesareti gösterdiğinizde karşınızdaki kaplanın kâğıttan olup olmadığını test edebilirsiniz. Denemesi bedava” sözleriyle tepkisini tamamladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Sosyal Medya Açıklamasının Tam Hali şöyle:

Yüzbinlerce Filistinli-Gazzeli masumun katili, soykırımcı siyonizmin eli kanlı canileri Türkiye’yi ağzınıza alırken önce gusül abdestlerini kontrol etmelidir.

İçinden çıkamadıkları “arz-ı mevud” rüyası ve hayal dünyasından kan ter içinde uyandığınızda hayatın gerçekleri ile karşılaşacaksınız.

Şanlı Türk ordusunun tarihini okuma fırsatı bulamamış muhterislerin can havliyle klavyesinden dökülen bu talihsiz tanımlamalarını, eli kanlı bir katilin panik içinde bütün tuşlara basma refleksi olarak görmek gerek.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanına yöneltilen “Kürtlerin katili, Hamas’ın ortağı” tanımı en basit haliyle kişinin kendini anlatması hezeyanından başka bir anlam ifade etmez.

Türk devleti tarihi boyunca bir tek Kürt kardeşimizin canına halel getirmemiş, ama terörist kimliğinde de hiç birinin nüfus cüzdanına bakmamıştır.

Esasen Hamas’ın ortağı da İsrail’in ta kendisidir.

Şu kadarını hatırlatmak isterim ki; “sahte bayraklı” gönderdiğiniz füzeleri bir kez de gerçek bayrağınızla gönderme cesareti gösterdiğinizde karşınızdaki kaplanın kâğıttan olup olmadığını test edebilirsiniz. Denemesi bedava!

— Önder Aksakal (@OnderAksakal) April 12, 2026