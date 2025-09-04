Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı- Emet karayolu Günlüce köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim B. yönetimindeki 06 DPM 85 plakalı asit yüklü tanker, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan İbrahim B., ilk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgede asit yükü nedeniyle AFAD ve itfaiye ekiplerince güvenlik tedbiri alındı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)
Kaynak: DHA