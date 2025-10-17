CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Avrupa Sosyalist Parti (PES) Kongresi kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Özel kongrede Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi Lideri Antti Lindtman, İtalya Demokrat Partisi’nden Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ve Belçika Flaman Vooruit Partisi Genel Başkanı Conner Rousseau ile bir araya geldi.

Ayrıca kongrede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu aracılığıyla gönderilen video mesaj da yayımlandı.

Avrupa Sosyalist Parti Kongresi’nde gerçekleştirilen bu görüşmeler, CHP’nin uluslararası sosyalist parti ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.