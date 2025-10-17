Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile buluşmaktan memnuniyet duydum. Görüşmemizde, sürdürülebilir toplu konutlardan ormanların korunmasına, çevreye duyarlı modadan atık yönetiminin güçlendirilmesine kadar doğayla uyumlu bir kalkınma anlayışını ele aldık."

Görüşmede sürdürülebilir kalkınma, çevre dostu projeler, doğa koruma ve atık yönetimi gibi konular masaya yatırıldı. Emine Erdoğan’ın paylaşımı, Türkiye’nin çevre politikaları ve sürdürülebilir projelere verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile buluşmaktan memnuniyet duydum.



Görüşmemizde, sürdürülebilir toplu konutlardan ormanların korunmasına, çevreye duyarlı modadan atık yönetiminin güçlendirilmesine kadar, doğayla uyumlu bir kalkınma… pic.twitter.com/juLNhPxaGN — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 17, 2025