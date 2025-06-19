İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pehlivan hakkında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama talebi ile başvuruda bulunuldu. Soruşturma dosyasında, daha önce etkin pişmanlık kapsamında ifade veren kişiler tarafından Pehlivan’ın örgütsel faaliyetlerde yer aldığı ve bazı şüphelilerin savunmalarını yönlendirmeye çalıştığı iddia edildi.

Savcılık dilekçesinde, Mehmet Pehlivan’ın, örgütün talimatları doğrultusunda diğer şüphelilerle irtibat sağladığı, iletişimleri organize ettiği ve süreci yönettiği belirtiliyor. Pehlivan hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 220/2. maddesi gereği işlem yapıldı.

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