Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), toplu sözleşme görüşmelerinde alınan kararlarla ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla hayata geçirilen üniversite idari personelinin yer değiştirme hakkını daha kolay bir şekilde kullanabilmesi için 'Tercih Robotu' uygulamasını dijital platformda üyelerinin hizmetine sunduğunu açıkladı. Bu uygulama sayesinde, yer değişikliği talepleri karşılıklı olarak eşleşebilecek ve süreç daha rahat takip edilebilecek.

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanan üniversite idari personelinin kurumlar arası yer değişikliği yapabilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile gerçekleştirdiğimiz yoğun sendikal diplomasi faaliyetlerinin sonucunda süreç başlatıldı. Eğitim-Bir-Sen olarak, YÖK Başkanlığı tarafından başlatılan bu sürece katkı sağlamak amacıyla dijital bir altyapı geliştirdik. Bu çerçevede, 'Tercih Robotu' uygulamasını dijital platformda üyelerimizin kullanımına sunduk. 'Tercih Robotu' ile yalnızca bu başvuru döneminde değil, gelecekteki dönemlerde de kullanılabilecek bir veri havuzu oluşturmayı hedefledik. Üyelerimiz, 'Tercih Robotu' sayesinde yer değişikliği taleplerini karşılıklı olarak görebilecek ve böylece süreci daha kolay bir şekilde izleyebilecekler."