OKUYUCULARIMIZ VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE!

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HABER MERKEZİ

Tüm okuyucularımızın ve kamuoyunun dikkatine;

11 Nisan 2025 tarihli gazetemizde ve eş zamanlı olarak www.sonsoz.com.tr İnternet Haber Sitemizde “Memur- İşçi Maaşı Farkı Uçurumu Tartışması” başlıklı haberimiz ile alakalı aşağıdaki açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

“Haberimizde SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz’in açıklamalarına yer verilerek hiçbir şekilde habere yorum veya iddia katılmayarak sadece SAVDES Genel Başkan’ın demeci haberleştirilmiştir. Ancak özellikle internet sitemizde habere gelen yorumlardan ve bazı sosyal medya hesaplarında haberimiz ve gazetemizin ismi kullanılarak YALAN ve YANLIŞ haber yaptığımız iddia edilmektedir. Haberimiz SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz’in açıklamaları ve görüşlerinden ibarettir. Dolayısıyla kendisinin yorumları ve iddiaları bu şekilde olduğu gibi konunun böyle olmadığını iddia eden tüm işçi, memur, kişi ve kurumların CEVAPLARI BAKİDİR. Cevap haklarını kullanmak isteyen tüm kişilerin kendi fikri özgürlüğü olup gazetemiz tüm kişi ve kurumların CEVAP HAKLARINI YAYINLAYACAKTIR. Söz konusu habere ilişkin cevap hakkını kullanmak isteyenler; AD, SOYAD, KURUM, GÖREV ve ÜNVANLARINI açık olarak belirtmek koşulu ile künyemizde yer alan iletişim kanalları ile bize ulaşabilirler. Ancak bunu yapmayıp KLAVYE SİLAHŞÖRLÜĞÜ yaparak çeşitli RUMUZ, E-MAİL veya SOSYAL MEDYA İSİMLERİ üzerinden haberi yapan ve imzası geçen muhabirimiz GONCAGÜL KONAŞ'a, editörümüz ZEHRA ÖNEN’e ve gazetemiz SONSÖZ'e hiç kimse SÖZ SÖYLEME hakkına sahip değildir. Bu tarz tüm girişimler avukatlarımız tarafından adli mercilere intikal ettirilecektir. Haberin YANLIŞ veya YANLI olduğunu iddia eden tüm kişilerin CEVAP HAKKI doğrultusunda KİŞİLİK HAKLARINA SAYGILI ve KANUNLARA UYGUN BİR ŞEKİLDE davranmaları gerektiğini bildirir, konuyu tüm kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla.”