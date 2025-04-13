Çankaya Belediye bünyesinde hizmet veren oyunevlerinde, 3-6 yaş arası çocukların motor becerilerini geliştirebilecek oyun ve etkinliklerle minikler hem eğleniyor hem öğreniyor, Çocukların hayal güçlerini geliştiren, problem çözme becerilerini artıran oyunlarla kaliteli vakit geçiriyor.

"Hayal güçleri gelişiyor"

Konuya ilişkin Çankaya Belediyesi'nin paylaşımı ise şöyle: "Gelişimsel Oyunevlerimizde çocuklar oyunlarla öğreniyor.3-6 yaş arası çocuklar için tasarlanan Oyunevlerimizde; hayal güçlerini geliştiren, problem çözme becerilerini artıran ve odaklanma yeteneklerini destekleyen eğlenceli ve öğretici etkinlikler yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.