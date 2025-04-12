ÇAHEV Başkanı Metin Gültan’ın moderatörlüğünde, AKK desteğiyle düzenlenen söyleşi programına birçok önemli isim katıldı. Ali Naili Erdem, "Hatıralarımdaki Ankaralılar ve Rizeliler" başlığı altında, Ankara’daki görev süresince edindiği deneyimleri katılımcılarla paylaştı.

Programda AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, eski Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, eski Orman Bakanı Nevzat Ercan ve çok sayıda bürokrat, akademisyen ve STK temsilcisi yer aldı.

“MÜŞTEREKLER ÜZERİNDEN KAVGALARI DURDUĞUMUZ BİR ALAN”

Programın açılışında konuşan AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın selamını ileterek, "Bugün bu programda yer almayı çok istedi. Bu kadar kıymetli katılımcı ile burada olmak büyük bir onur" dedi. Yılmaz, Ankara Kent Konseyi’nin sıfır bütçe ile kentliler tarafından oluşturulan bir platform olduğunu belirterek, "Burası müşterekler üzerinden kavgaları durdurduğumuz bir alan" diye konuştu.

ESKİ BAKAN ERDEM, O DÖNEMİN ANKARA’SINI ANLATTI

Söyleşi sırasında, 1927 doğumlu eski Bakan Ali Naili Erdem, 1940'lı yılların ve 1960’lı yılların Ankara’sına dair anılarını paylaştı. Erdem, "Ankara dediğimiz yer Ulus ve Kızılay arasındaydı. Çok kıymetli insanlar tanıdık ve güzel anılar edindik" şeklinde konuştu.

“TÜRK SİYASETİNDE SAYGI VE UZLAŞI VARDI”

Ali Naili Erdem, Türk siyasetinin o dönemdeki saygı ve uzlaşı ortamını vurgulayarak, dönemin önemli siyasi figürleriyle yaşadığı anıları paylaştı. Erdem, Celal Bayar, Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi isimlerle olan ilişkilerini katılımcılara aktardı.

MURAT KARAYALÇIN’DAN BELEDİYECİLİK ÖVGÜSÜ

Erdem, ABB eski Başkanı ve AKK Onur Kurulu Üyesi Murat Karayalçın’ın belediyecilikteki katkılarına övgüde bulundu. Erdem, "Ankara’ya büyük hizmetler yapmıştır. Her zaman sevilecek ve takdir edilecek bir kişidir" dedi.

KARAYALÇIN’DAN BİRLİKTELİK MESAJI

Murat Karayalçın ise, "Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, hep birlikte Ankara’yı daha güçlü hale getirmek için çaba harcamalıyız" şeklinde bir mesaj verdi.

“ANKARA SEVDALISI OLARAK ANKARA KENT KONSEYİ’NDEYİZ”

AKK YİK Başkanı Şevket Bülend Yahnici, "Biz Ankaralıyız ve Ankara sevdalısıyız. Ankara önemli bir şehir, Millî Mücadele’nin başkenti" diyerek, Ankaralı olmanın anlamını vurguladı.

“NE İSLAM’DAN NE ATATÜRK’TEN VAZGEÇECEĞİZ”

Son olarak, eski Bakan Ali Naili Erdem, “Atatürk’süz bir Türkiye olamaz. İslam gönül hazinem, devrimler akıl dünyamın hazinesidir. Ne İslam’dan vazgeçeceğiz ne de Atatürk’ten” diyerek, sözlerini sonlandırdı.