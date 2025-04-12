Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edilmesinin ardından olayda yeni bir gelişme yaşandı. Şiddet içeren görüntülerin gündeme gelmesinin ardından, isim benzerliği büyük bir karışıklığa neden oldu. Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin'in adının geçtiği darp olayında, aynı isme sahip futbolcu Berk Çetin, sosyal medya üzerinden haksız bir şekilde tepki aldı. Olayın ardından futbolcu, isim benzerliği nedeniyle yanlışlıkla hedef alındığını belirtti ve yaptığı açıklamada, "Haberlerde bahsedilen kişi ben değilim" ifadelerini kullandı. Bu durum, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı ve her iki isim de dikkatleri üzerine çekti.

Aynı İsme Sahip Futbolcuya Tepkiler Yağdı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edilmesinin ardından şiddet içerikli görüntüleri paylaşmıştı. Yaşadığı korkunç olayın ardından yüzündeki izleri de takipçileriyle paylaşan Bilic, Berk Çetin'le olan ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Ancak, olayda dikkat çeken bir başka gelişme ise Berk Çetin ismine sahip futbolcunun haksız tepkilere maruz kalmasıydı. Şiddet görüntülerinin ardından, aynı isme sahip futbolcu sosyal medya hesaplarından kendisine yönelen olumsuz yorumlar karşısında açıklama yaptı. Futbolcu, yaşanan karışıklığın sadece isim benzerliğinden kaynaklandığını belirterek, “Bahsedilen kişi ben değilim” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu durum, sosyal medya platformlarında büyük bir yankı uyandırdı ve her iki Berk Çetin de kamuoyunun gündemine oturdu.

Futbolcuyla aynı ismi taşıyan mağdur kişi, "Arkadaşlar haberlerde gördüğünüz kişi ben değilim. İsim soy isim benzerliği lütfen hesabıma yorum yapmayın. Anlayışınız için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, Danla Bilic'in başına gelen bu kötü olay için çok üzgünüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haberlerde bahsedilen kişi ben değilim. Herkes gibi bir ailem ve işim var bu şekilde yaptığınız kötü yorumlar hayatımı etkiliyor. Lütfen artık hesabıma yorum yapmayın" ifadelerini kullandı.