Serie A'nın 32. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Lecce'yi konuk eden Juventus, 2. dakikada Teun Koopmeiners'in golüyle 1-0 öne geçerken 33. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın attığı gol ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Lecce, 87. dakikada Federico Baschirotto'nun golüyle farkı bire indirse de karşılaşma 2-1 sona erdi.
Bu galibiyetle Juventus ligde puanını 59'e çıkartırken, Lecce ise 26 puanda kaldı.
PUAN DURUMU
- Inter Milan: 71 puan
- SSC Napoli: 65 puan
- Juventus FC: 59 puan
- Atalanta BC: 58 puan
- Bologna FC 1909: 57 puan
- SS Lazio: 55 puan
- AS Roma: 53 puan
- ACF Fiorentina: 52 puan
- AC Milan: 51 puan
- Torino FC: 40 puan
- Udinese Calcio: 40 puan
- Genoa CFC: 38 puan
- Como 1907: 33 puan
- Hellas Verona FC: 31 puan
- Cagliari Calcio: 30 puan
- Parma Calcio 1913: 27 puan
- Lecce: 26 puan
- Empoli FC: 24 puan
- Venezia FK: 24 puan
- Monza: 15 puan
Kaynak: AA