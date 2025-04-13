Serie A'nın 32. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Lecce'yi konuk eden Juventus, 2. dakikada Teun Koopmeiners'in golüyle 1-0 öne geçerken 33. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın attığı gol ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

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Lecce, 87. dakikada Federico Baschirotto'nun golüyle farkı bire indirse de karşılaşma 2-1 sona erdi.

Bu galibiyetle Juventus ligde puanını 59'e çıkartırken, Lecce ise 26 puanda kaldı.

PUAN DURUMU

  • Inter Milan: 71 puan
  • SSC Napoli: 65 puan
  • Juventus FC: 59 puan
  • Atalanta BC: 58 puan
  • Bologna FC 1909: 57 puan
  • SS Lazio: 55 puan
  • AS Roma: 53 puan
  • ACF Fiorentina: 52 puan
  • AC Milan: 51 puan
  • Torino FC: 40 puan
  • Udinese Calcio: 40 puan
  • Genoa CFC: 38 puan
  • Como 1907: 33 puan
  • Hellas Verona FC: 31 puan
  • Cagliari Calcio: 30 puan
  • Parma Calcio 1913: 27 puan
  • Lecce: 26 puan
  • Empoli FC: 24 puan
  • Venezia FK: 24 puan
  • Monza: 15 puan

Kaynak: AA