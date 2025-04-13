Son dönemde Ankara Valiliği ve TBMM gibi kurumların imzaladığı yüksek promosyon anlaşmalarının ardından, kamu çalışanları adına SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, mevcut ekonomik koşullar ve maaş artışları dikkate alınarak benzer iyileştirmelerin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu çalışanlarının banka maaş promosyonları konusundaki haklı beklentileri artarak devam ediyor. SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, son dönemde Ankara Valiliği'nin üç yıllık 105 bin TL ve TBMM'nin 138 bin TL gibi rekor promosyon anlaşmalarının basında yer almasının ardından, tüm kamu çalışanlarının benzer koşullarda anlaşmalara sahip olması gerektiği yönündeki taleplerini yineledi.

Tuncay Cengiz, konuya ilişkin tespit ve taleplerini içeren bir yazıyı 17 Mart 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere TBMM Başkanlığı ve ilgili bakanlıklar ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve İŞKUR gibi birçok kamu kurum ve kuruluşuna ilettiklerini belirtti.

Promosyon Anlaşmalarındaki Farklılıklar ve Çalışanların Beklentileri

Son zamanlarda bazı kamu kurumlarında imzalanan banka promosyon anlaşmalarında dikkat çekici miktarların ortaya çıkması, benzer durumda olan diğer kamu çalışanlarının da beklentilerini artırdı. Özellikle Ankara Valiliği ve TBMM'de sağlanan yüksek promosyonlar, kamu çalışanları arasında "eşitlik" ve "adalet" kavramlarının sorgulanmasına neden oldu. Çalışanlar, kendi kurumlarının da benzer ekonomik koşullar ve maaş artışları dikkate alınarak güncellenmiş promosyon anlaşmaları yapmasını talep ediyor.

Kamu çalışanlarının banka maaş promosyonlarına ilişkin beklentileri ve sendikaların bu konudaki girişimleri yakından takip ediliyor. Önümüzdeki dönemde kamu kurumları ve bankalar arasında yapılacak görüşmelerin, çalışanların taleplerine ne ölçüde yanıt vereceği ve promosyon anlaşmalarında nasıl bir denge sağlanacağı merakla bekleniyor.

KAMU ÇALIŞANLARININ SESİ OLDU

SAVDES-SEN (Savunma ve Güvenlik Destek Sendikası) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarla, kamu çalışanlarının beklentilerini ve sendikalarının taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Cengiz, ekonomik göstergelerdeki değişimler ve diğer kurumlardaki örnek anlaşmalar ışığında, tüm kamu kurumlarında adil ve tatmin edici promosyon anlaşmaları yapılması gerektiğini vurguladı.