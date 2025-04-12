Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü, izleyiciler için hem duygusal anlar hem de tartışmalara yol açtı. Dizinin ilk bölümünden itibaren kadroda yer alan Sibel Taşçıoğlu, senaryo gereği hayatını kaybederek diziden veda etti. Taşçıoğlu'nun vedası, Kızılcık Şerbeti hayranlarını derinden üzüp, büyük yankı uyandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Pembe karakterinin erken bir şekilde veda etmesini eleştirerek, bu kararın dizinin ilerleyen bölümlerine olumsuz etkilerde bulunacağı görüşünü dile getirdi. Ancak, gecenin en çok konuşulan konusu yalnızca bu ayrılık olmadı.

Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansı, son bölümün ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide Nilay karakterine hayat veren Civelek, dün akşamki bölümdeki oyunculuk performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok izleyici, Civelek'in performansını yetersiz buldu ve sosyal medyada bu konuda tepkilerini dile getirdi. Eleştiriler, dizinin senaristi Melis Civelek'e kadar uzanarak, bazı izleyiciler, Feyza Civelek'in rolünü annesiyle olan ilişkisine bağlayarak "torpil" iddialarında bulundu.