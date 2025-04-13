Queen'in ünlü gitaristi Brian May, 2025 Coachella Müzik Festivali'nde büyük bir sürpriz yaparak sahneye çıktı. May, Bohemian Rhapsody'yi Benson Boone ile birlikte seslendirdi ve unutulmaz bir performansa imza attı. Bu performans, May’in geçirdiği felcin ardından sahneye ilk kez çıkışı oldu.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği felç nedeniyle bir süre sahnelerden uzak kalan Brian May, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamalarda iyileşme sürecine girdiğini ve tekrar sahnelere dönmeye hazır hissettiğini belirtmişti. Coachella’daki performansıyla May, hayranlarına ve müzik dünyasına, sağlık sorunlarını geride bırakıp güçlü bir şekilde sahnelere döndüğünü gösterdi.

Benson Boone, Freddie Mercury’yi anarak Bohemian Rhapsody'yi seslendirirken, May’in gitar solosu festivalin unutulmaz anlarından biri oldu.