Yunanistan'ın, Fransa ortaklı füze sistemi üreticisi MBDA firması ile 'Exocet' tipi 16 gemisavar füze satışına ilişkin anlaşma imzaladığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'a resmi ziyarette bulunan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, yaptıkları görüşmede savunma iş birliği, yeni silah sistemleri temini ve savunma sanayisinde üretim gibi konuları ele aldı. Görüşmede, Yunanistan Silahlanma ve Yatırım Genel Müdürlüğü ile Fransa ortaklı füze sistemi üreticisi MBDA firması arasında Exocet tipi 16 gemisavar füze satışı için anlaşmaya varıldı.

Lecornu, görüşmenin temelini deniz güvenliğinin oluşturduğunu belirtti. Uzun zamandır deniz yolu güvenliğinin ilk kez bu denli istikrarsızlık ve güvensizlik sorunu yaşadığını dile getiren Lecornu, deniz yolu güvenliğinin sağlanması için tedbirler alınması gerektiğini ifade etti. Dendias da Fransa'nın, Yunanistan'ın savunmasına verdiği önemden emin olduğunu belirterek "Yunanistan tehdit etmemektedir ancak tehdit altındadır. Avrupa savunma iş birliğini ve Avrupa savunma sanayisini konuştuk" ifadelerini kullandı.

Yunanistan televizyonu ERT'de yer alan habere göre, Yunanistan'a resmi temaslarda bulunmak üzere ziyarette bulunan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında gerçekleşen görüşme sonucu, Exocet tipi 16 gemisavar füze satışı için anlaşmaya varıldı.