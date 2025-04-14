İş insanı Hamdi Y.’nin, eski iş ortağı Tarhan Telli hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine açılan “nitelikli hırsızlık” davası sonuçlandı. İstanbul Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Telli’nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve somut bir delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Taraflar arasında geçmişe dayanan iş birliği sürecinde Hamdi Y., 2023 yılında Telli'nin kendisine ait özel üretim bir kol saatini Ümraniye Esenşehir Mahallesi’ndeki iş yerinden çaldığını öne sürmüştü. Söz konusu saatin değerinin yaklaşık 3,5 milyon TL olduğu iddia edilmiş, yazılı şikâyet dilekçesine sosyal medya paylaşımları da delil olarak eklenmişti.

MAHKEMEDEN 'ŞÜPHE' VURGUSU

Sanık Tarhan Telli ise saat üzerindeki sahiplik iddialarını reddederek, saatin kendisine babası İrfan Telli'den miras kaldığını, hatta söz konusu saatin şikâyet tarihinden çok önce kolunda görüldüğünü ispat eden görselleri mahkemeye sundu. Savunmasında, saatin 2011 yılına ait olduğunu, içinde babasının adının yazılı olduğunu ve sosyal medya paylaşımının 2021 yılına ait olduğunu belirtti.

Mahkeme, yapılan yargılamada, suçlamaları destekleyecek her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı delil bulunmadığı kanaatine vardı. Sosyal medyada yer alan görsellerin, saatin mülkiyetinin gerçekten Hamdi Y.'ye ait olduğunu kanıtlayacak düzeyde olmadığı ifade edildi.

MAHKEME: "BERAAT" VE 30 BİN TL VEKÂLET ÜCRETİ

Mahkeme, CMK 223/2-e maddesi uyarınca Tarhan Telli'nin beraatine karar verirken, kendisini vekille temsil ettirdiği için 30 bin TL vekâlet ücretinin hazineden karşılanmasına hükmetti. Yargılama giderleri ise kamuya ait olacak.

GEÇMİŞ DURUŞMA: 23 OCAK'TA TEDBİR UYGULANMIŞTI

Hatırlanacağı üzere, 16 Ocak 2025 tarihinde kamuoyuna yansıyan duruşmada sanık Telli mahkemeye katılmamış, mahkeme heyeti sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirerek adli kontrol tedbirine karar vermişti. Aynı duruşmada taraf avukatları sözlü beyanlarını sunmuş, iddialar ve deliller detaylı şekilde mahkemeye aktarılmıştı.